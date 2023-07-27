Школьная ярмарка в Симферополе откроется 1 августа

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Со вторника, 1 августа, в Симферополе начнет работать школьная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Ярмарка откроется на набережной Салгира неподалеку от музыкального училища имени Чайковского. Она будет работать до 4 сентября.

– Ярмарка рассчитана на 33 торговых места, – говорится в сообщении.

Жители смогут купить все необходимые школьникам товары. В симферопольской администрации пояснили, что речь идет об одежде, обуви, книгах и канцелярских принадлежностях. Кроме того, на ярмарках будут продаваться развивающие игры. В администрации заверили, что цены на реализуемую продукцию будут доступными.