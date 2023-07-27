Дубль ФК «Рубин - Ялта» претендует на участие в Премьер-лиге КФС

ФК "Рубин Ялта". Фото с официальной страницы клуба/Вконтакте

Дубль футбольного клуба «Рубин - Ялта» претендует на участие в премьер-лиге Крымского футбольного союза. Об этом сообщил президент ялтинского клуба Кирилл Шапошников, его слова передает «Крым 24».

По его словам, собрана команда из молодых футболистов, преимущественно ялтинцев. С ними работает профессиональный тренер.

– Конечно, хотелось бы участвовать в премьер-лиге КФС. Мы все документы подали. Для того, чтобы ребята смогли ощутить тот уровень, который есть в КФС. Команда сохранится и мы будем ее развивать, – сказал Шапошников.

Президент КФС Сергей Бородкин, в свою очередь, заявил, что дубль «Рубина» сможет принять участие разве что в следующем розыгрыше премьер-лиги КФС, поскольку на момент начала чемпионата он не был заявлен как фарм-клуб.

– Все наши команды должны иметь фарм-клубы. Если бы у ФК «Рубин-Ялта» была заявлена вторая команда - вообще не вопрос. Но так как фарм-клубов нет, место выбывших команд не могут занять другие, – сказал Бородкин.

Напомним, 6 июня ялтинский «Рубин» получил аттестат ФНЛ для выступления в соревнованиях Второй российской лиги. 1 июня аналогичный аттестат получил другой клуб Крымского полуострова – ФК «Севастополь», который является действующим чемпионом Крыма. Команды выступают в группе 1 дивизиона «Б». «Севастополь» после двух игр возглавляет турнирную таблицу с шестью очками, «Рубин - Ялта» идет на втором месте с четырьмя.

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