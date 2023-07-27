В Крыму мужчина получил 9 месяцев колонии-поселения за наркоплантацию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе 35-летнего жителя села Журавки признали виновным в незаконном культивировании наркосодержащих растений в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В середине декабря мужчина посеял конопляные семена. В общей сложности он вырастил 26 кустов. Употребить наркотики мужчина собирался самостоятельно. Крымчанина приговорили к 9 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.

– Приговор суда в законную силу не вступил, – отметили в прокуратуре.