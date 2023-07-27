Глава РЖД Белозеров сообщил, что пассажирский спрос в Крым удовлетворен почти в полном объеме

Фото: телеграм-канал железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс»

Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что пассажирский спрос в Крым практически полностью удовлетворен.

– На сегодняшней момент практически весь пассажирский спрос удовлетворен. Соответственно, мы контактируем и с «Гранд Сервис Экспрессом», и с Крымской железной дорогой. Выстроенная система позволяет справляться со всем пассажиропотоком, – рассказал Белозеров ТАСС в кулуарах саммита Россия - Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

Напомним, в январе министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что в курортный сезон 2023 года по железной дороге в Крым и в обратном направлении планируют перевезти 3 млн пассажиров.

Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил, что в санаториях и гостиницах Крыма на август забронировано около 40% мест. По данным министра, на сегодняшний день в среднем крымские отели и санатории загружены на 53,5%, однако есть и такие, что загружены на 80%, а некоторые и на все 100%. В целом поток по бронированию ниже прошлогоднего на 20-25%.

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