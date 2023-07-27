Владельцу ялтинского крокодиляриума выпишут штраф за ущемление «жилищных прав» рептилий

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В Ялте природоохранная прокуратура потребовала обеспечить надлежащие условия содержания рептилий в местном крокодиляриуме. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку деятельности крокодиляриума. Выяснилось, что размеры вольеров не соответствуют нормативным. В прокуратуре отметили, что в крокодиляриуме не работает ветеринарный пункт. Кроме того, у бизнесмена нет лицензии на осуществление деятельности по содержанию и демонстрации животных.

Природоохранный прокурор обратился в суд. Он потребовал обязать соблюдать обязательные требования при работе крокодиляриума. Пока этот иск рассматривают. Бизнесмена оштрафовали за отсутствие лицензии на ведение предпринимательской деятельности. Какую именно сумму он должен заплатить, не сообщается.