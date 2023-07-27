Ревнивый севастополец напал на женщину и ее нового избранника-инвалида

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В Севастополе в отношении 44-летнего местного жителя завели уголовное дело по факту угрозы убийством. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

О случившемся полицейские узнали из СМИ. Инцидент произошел вечером 19 июля на улице Парковой. Севастополец угрожал убийством и нанес телесные повреждения 37-летнему мужчине-инвалиду, а также 40-летней женщине. В полиции пояснили, что злоумышленник приревновал пострадавшую к новому избраннику. Пару увезли в больницу.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления. В МВД отметили, что будет проведена экспертиза, которая покажет степень тяжести причиненного вреда здоровью.