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НовостиПроисшествия27 июля 2023 13:00

Тушить будут сутки: в Джанкое горит мусорный полигон

В Джанкое загорелся мусорный полигон 27 июня
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Это уже повторное возгорание на полигоне ТКО

Это уже повторное возгорание на полигоне ТКО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Джанкое днем 27 июня произошло возгорание мусора на территории полигона ТКО. Об этом сообщил мэр города Игорь Ивин в своем Tg-канале.

По словам градоначальника, он лично контролирует ситуацию. Это уже повторный случай на данной местности.

- В настоящее время привлечены все необходимые силы и средства для тушения пожара: задействованы коммунальные службы города, а также вся необходимая техника, - подчеркнул Игорь Ивин.

Полностью ликвидировать возгорание планируется утром 28 июля.