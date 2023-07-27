Тушить будут сутки: в Джанкое горит мусорный полигон

Это уже повторное возгорание на полигоне ТКО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Джанкое днем 27 июня произошло возгорание мусора на территории полигона ТКО. Об этом сообщил мэр города Игорь Ивин в своем Tg-канале.

По словам градоначальника, он лично контролирует ситуацию. Это уже повторный случай на данной местности.

- В настоящее время привлечены все необходимые силы и средства для тушения пожара: задействованы коммунальные службы города, а также вся необходимая техника, - подчеркнул Игорь Ивин.

Полностью ликвидировать возгорание планируется утром 28 июля.