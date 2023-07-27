В Крыму в 2023 году заложат 2 тыс. га новых виноградников

В 2023 году в Крыму запланирована закладка новых виноградников на площади 2 тыс. га Фото: Марина СИЗОВА

В 2023 году в Крыму запланирована закладка новых виноградников на площади 2 тыс. га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Михаил Савчук.

– В планах аграриев в этом году заложить новые лозы на территории 2 тыс. га, из них порядка 850 га было заложено в весеннюю кампанию, – написал Савчук в своем телеграм-канале.

Министр отметил, что с 2014 по 2022 год благодаря господдержке в Крыму появилось около 7 тыс. га новых виноградников. В этом году на реализацию мер государственной поддержки в области виноградарства и виноделия было выделено около 870 миллионов рублей, из них более 700 млн аграрии уже получили.

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