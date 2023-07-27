В Красногвардейском районе утилизируют снаряды, оставшиеся после атаки БПЛА

Фото: кадр видео пресс-службы ГУ МЧС по Севастополю

В Красногвардейском районе планируют утилизировать снаряды, оставшиеся после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Василий Грабован.

– На нашей территории будут проводиться мероприятия по утилизации боеприпасов, оставшихся после атаки БПЛА, – отметил чиновник.

По его словам, работы начнутся ориентировочно во второй половине дня. Грабован отметил, что утилизация продлится в течение двух-трех дней, пока не уничтожат все боеприпасы. Глава администрации призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, из-за атаки украинских беспилотников в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов. Население в радиусе пяти километров от ЧП пришлось эвакуировать. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Чтобы минимизировать риски, власти республики также решили остановить железнодорожное движение. Аксенов добавил, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки. Сообщалось, что Следственный комитет России расследует атаку беспилотных летательных аппаратов в Красногвардейском районе.