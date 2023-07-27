В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 410 машин

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 17.00 27 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 410 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 410 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В 16.00 ситуация на Кубани была аналогичной. В очереди со стороны Керчи находились 450 машин.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Позднее ограничения были сняты. В 12:10 в очереди со стороны Тамани стояли 39 машин, а со стороны Керчи – 385.