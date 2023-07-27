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НовостиПроисшествия27 июля 2023 15:00

В Крыму девушка на Kia протаранила фуру: два человека в больнице

В ДТП с фурой на севере Крыма пострадали водитель и пассажир легковшки
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В четверг, 27 июля, в Джанкойском районе столкнулись Kia и грузовик MAN с полуприцепом, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 16:00. Девушка 2002 года рождения ехала за рулем Kia по автодороге «Новороссия». Неподалеку от села Рощино водитель 2002 года иномарка пошла на обгон. При этом легковушка врезалась во встречную фуру. От удара обе машины оказались в кювете.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель и пассажир Kia попали в больницу.

– По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, – отметили в полиции.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК