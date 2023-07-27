В Крыму появятся кластеры среднего профессионального образования

Фото: сайт Совета министров Крыма

В Крыму в рамках проекта «Профессионалитет» планируют создать кластеры среднего профессионального образования. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская.

Республика победила в конкурсе на получение гранта на организацию в 2024 году трех образовательно-производственных кластеров. Они будут работать в сфере индустрии гостеприимства, транспорта и дорожного хозяйства, а также машиностроения. Романовская пояснила, что кластеры представляют собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики.

– Создание новых образовательно-производственных кластеров позволит усовершенствовать подготовку высококвалифицированных специалистов под запросы республиканской экономики, – подчеркнула вице-премьер.

В 2024 году на базе Романовского колледжа индустрии гостеприимства создадут образовательный кластер для индустрии гостеприимства. Туда вошли четыре образовательных учреждения, столько же общественных организаций, а также 35 предприятий. В 2024 году в кластере будут учиться 675 человек, а в 2026-м – 2200. Там можно будет получить следующие специальности: туризм и гостеприимство, пекарь, повар, кондитер, официант, бармен, сервис на транспорте и другие. Финансирование кластера составит 98,3 млн рублей. На средства гранта собираются закупить дорогостоящее оборудование.