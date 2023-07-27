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НовостиПроисшествия27 июля 2023 16:06

В Крыму заставили работать курьера мошенников, укравшего 218 тысяч рублей

В Керчи вынесли приговор укравшему 218 тысяч рублей курьеру мошенников
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Керчи 33-летнего жителя Краснодарского края признали виновным в мошенничестве на сумму более 218 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Житель Кубани был курьером мошенников. Злоумышленник звонили жителям Керчи и представлялись правоохранителями. Мошенники заявляли крымчанам, что их родственники совершили правонарушение. После этого собеседники требовали денег. Приезжий из Краснодарского края получил от 76-летней жительницы Керчи более 218 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к двум годам принудительных работ.

– Приговор не вступил в законную силу, – отметили в прокуратуре.