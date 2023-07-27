Эхо Великой Отечественной войны: на востоке Крыма уничтожили 61 гранату

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 27 июля, в Ленинском районе уничтожили 61 гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Опасные предметы нашли в 2,5 километра от села Ячменное. Сотрудники МЧС обнаружили семь гранат РГД-33 и 54 РПГ-40. Все эти боеприпасы увезли на специальный полигон и там уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли девять человек личного состава и две единицы автомобильной техники.