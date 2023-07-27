Из-за непогоды морской транспорт в Севастополе приостановил свою работу

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В связи с непогодой в четверг, 27 июля, морской транспорт в Севастополе приостановил свою работу. Об этом сообщили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

– Морской пассажирский транспорт с 20:30 останавливает работу в связи с неблагоприятными погодными условиями, – говорится в сообщении.

На площадях Захарова и Нахимова организуют подвижной состав, который будет работать на компенсационном маршруте.

Ранее сообщалось, что 27 и 28 июля в Крыму резко ухудшится погода. Отмечалось, что на полуострове ожидаются ливни и ураганный ветер до 35 м/с. Уровень воды в реках может повыситься. Кроме того, средняя температура снизится на 10-12 градусов. В МЧС не исключают, что в Крыму могут падать деревья и ветхие конструкции. Кроме того, имеется риск подтоплений.