Еще одна симферопольская клиника обновила оборудование по программе льготного лизинга

Для полноценного и качественного медицинского обследования центру потребовалась новая система ультразвуковой диагностики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще одна симферопольская клиника женского здоровья обновила оборудование по программе льготного лизинга. Об этом сообщил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко, его слова приводятся на сайте правительства РК.

– Для полноценного и качественного медицинского обследования центру потребовалась новая система ультразвуковой диагностики. Компания обратилась в Региональную лизинговую компанию Республики Крым и было заключено соглашение финансовой аренды на срок три года, – рассказал Шеряко.

Поскольку оборудование импортное, договор лизинга заключен под 8% годовых (для отечественного оборудования ставка 6%). Поставка ожидается в ближайшее время. Шеряко отметил, что данная система ультразвуковой диагностики обладает высокой разрешающей способностью и оснащена самыми современными технологиями визуализации и постобработки изображения.

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