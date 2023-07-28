Города Крыма вошли в топ-10 популярных мест для отдыха женщин в августе 2023

В Феодосии отличные пляжи.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские курорты любят представительницы слабого пола: Ялта, Феодосия и Алушта попали в рейтинг сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, который выявил самые востребованные направления для женских путешествий в августе 2023.
- На первом месте оказался Сочи, на втором - Анапа, а на третьем – Геленджик, - заявили эксперты, изучив статистику брони отелей и гостевых домов. Городу счастья Ялте досталось пятая строчка, Феодосия удостоилась шестого места, Алушта замыкает список.
Топ-10 самых популярных направлений для женского отдыха в августе 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Сочи, 3190;
Анапа, 2102;
Геленджик, 3264;
Санкт-Петербург, 3241;
Ялта, 3177;
Феодосия, 1522;
Гагра, 3300;
Кабардинка, 2809;
Москва, 2912;
Алушта, 2380.
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