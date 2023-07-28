Подтоплений нет, ветром повалило четыре дерева: в Ялте ликвидируют последствия ночной непогоды

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

В Ялте оперативные службы борются с последствиями непогоды. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, в этот раз обошлось без подтоплений.

– После ночного ливня ситуация налаживается. Службы ликвидируют последствия непогоды. Подтоплений нет, поступила информация о четырех упавших деревьях, – написала она в своем телеграм-канале.

По словам Павленко, дерево, которое упало на улице Блюхера, затруднило выход общественного транспорта на линию. В Массандре упавшее дерево повредило газовую трубу, аварию оперативно устранили.

– Краснокаменка обесточена. На всех участках работают службы. «Зеленстрой» вывозит упавшие деревья, – добавила градоначальница.

В ночь на 27 июля Крым накрыло сильнейшими ливнями и градом; дороги превратились в реки. В Севастополе на проспекте Генерала Острякова сорвало облицовку с одной из многоэтажек. Обломки рухнули на детскую площадку, чудом никто не пострадал.

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