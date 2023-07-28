В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 300 автомобилей

Движение по автомобильной части Крымского моста сейчас осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме Фото: Юлия МАРКИНА

300 машин стоят в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– [По состоянию на 09:00] со стороны Керчи в очереди находится 300 транспортных средств, время ожидания около часа, – говорится в сообщении.

Со стороны Краснодарского края очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, движение по автомобильной части Крымского моста сейчас осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Как сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, двустороннее движение по одной полосе моста планируется запустить 15 сентября, по второй – 1 ноября.

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