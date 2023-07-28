В Бахчисарайском районе упавшее дерево повредило газовый трубопровод

Вечером 27 июля на полуостров обрушились сильные ливни, штормовой ветер и крупный град. Фото: t.me/razvozhaev

Минувшей ночью в селе Почтовое Бахчисарайского района поваленное ветром дерево повредило газопровод. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

– В результате падения дерева в Бахчисарайском районе, с. Почтовое поврежден газовый трубопровод диаметром 75 мм, – говорится в сообщении.

Сотрудники ГУП РК «Крымгазсети» уже распилили и убрали дерево. К работам по восстановлению газоснабжения должны были приступить сегодня в 9 утра.

Вечером 27 июля на полуостров обрушились сильные ливни, штормовой ветер и крупный град. На территории Республики Крым максимальное количество осадков зафиксировали в районе Ангарского перевала и в Джанкойском районе. В Севастополе за ночь выпала месячная норма осадков.

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