В Крыму не решили, как использовать квартиру Зеленского

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Решение о том, как будет использоваться национализированная квартира президента Украины Владимира Зеленского, на данный момент еще не принято. Об этом сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма.

– Управленческое решение о вовлечении в оборот объекта в городе Ялта, пгт Ливадия, на улице Батурина, 44А по состоянию на конец июля 2023 года не принято, – рассказали в ведомстве агентству РИА Новости Крым.

Напомним, квартира президента Зеленского окончательно перешла в собственность Крыма. Судьба имущества олигархов «незалежной», в числе которого и роскошные апартаменты украинского президента в Ялте, решилась на сессии Госсовета Крыма в конце мая 2023 года. По решению депутатов, недвижимость хотели национализировать, а после процедуры переоформления документов – продать на аукционе. Правообладателем квартиры Зеленского в элитном ЖК «Император» с 27 июня 2023 года является ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым». Апартаменты площадью 119,5 квадратных метров пока пустуют – данных о передаче жилья на какие-либо конкретные цели нет. Сейчас стоимость этой квартиры должна быть не ниже 100 млн.