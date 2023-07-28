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НовостиПроисшествия28 июля 2023 9:23

Ялтинские пляжи закрыли из-за непогоды, купание и выход в море запрещены

Ялтинские пляжи закрыли для купания из-за непогоды
Дмитрий Коренев
Фото: t.me/yanina_pavlenko/

Фото: t.me/yanina_pavlenko/

Пляжи Ялты закрыли из-за сильного волнения в Черном море, купание и выход в море категорически запрещены. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

– Волнение моря 4-5 баллов. Купание и выход в море категорически запрещены, – написала Павленко в своем телеграм-канале.

Вечером 27 июля на полуостров обрушились сильные ливни, штормовой ветер и крупный град. В Ялте ветром повалило 15 деревьев, на улице Красноармейской пострадал автомобиль. Оперативные службы продолжают ликвидировать последствия разгула стихии – в работах задействовано 500 человек.

Градоначальница отметила, что благодаря проведенной в прошлом году глобальной чистке русел подъема уровня воды в реках не зафиксировано.

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