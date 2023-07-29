Погода на 29 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

Черное море у берегов Феодосии прогрелось до плюс 22 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, осадков не ожидается.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Днем тепло 25…27°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +26 …+28°, западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +26…+27°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +26…+27°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +25…+26°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +26…+27°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
В Феодосии +25…+26°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +25…+26°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +27…+28°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +27…+28°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +26…+27°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +25…+26°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +21…+25°, в Азовском до +25°
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50