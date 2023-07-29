Погода на 29 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

Черное море у берегов Феодосии прогрелось до плюс 22 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, осадков не ожидается.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Днем тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +26 …+28°, западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +26…+27°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +26…+27°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +25…+26°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +26…+27°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +25…+26°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +25…+26°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +27…+28°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +27…+28°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +26…+27°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +25…+26°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +21…+25°, в Азовском до +25°

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