В Крыму отдыхают более тысячи детей из ЯНАО

Фото: Елена КОСТРЫКИНА

В Крыму отдыхают более тысячи детей из Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал Крым близким для Ямала регионом. По его словам, северяне отдыхают на ЮБК. У многих жителей Ямала есть родственники на полуострове. Каждый год ямальские школьники посещают ключевые крымские достопримечательности. Артюхов отметил, что в 2023 году втрое увеличили количество участников проекта «Код 250.240.89».

– Если раньше Крым посещали 300 ребят, то сейчас – больше тысячи, – рассказал губернатор.

По его словам, осенью Крым посетят 60 детей из подшефной Ямалу Волновахи.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Руководители субъектов РФ обсудили сотрудничество между двумя регионами. Аксенов отметил, что Крым и Ямало-Ненецкий автономный округ сотрудничают в торгово-экономической, социальной и культурной сферах.