В Саках простились с погибшим в СВО Павлом Восковенко

Фото: телеграм-канал глав администрации Сак Александра Овдиенко

В Саках прошла церемония прощания с Павлом Восковенко, героически погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко, передает Крымское информационное агентство.

– [Павел] пользовался заслуженным уважением среди родственников и друзей. На фронт ушел добровольцем из другого региона России, чтобы защитить нас, Крым и крымчан, от нациствующих фашистов на Украине. Погиб как герой, в неравном бою с превосходящими силами противника, – сообщил Овдиенко.

Напомним, 25 июля в Керчи простились с 25-летним участником специальной военной операции Никитой Раздорских-Чумак. Боец погиб 7 июля в Донецкой Народной Республике.

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