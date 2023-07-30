Погода на 30 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

На Крымском полуострове сухо и тепло. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 июля на Крымском полуострове осадков не ожидается.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с., тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +26 …+27°, западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +26…+28°, северо-западный ветер 1-2 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +26…+27°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Саках +26…+27°, юго-западный ветер 1-5 м/с. Ясно.

В Керчи +26…+28°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +26…+27°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Судаке +25…+27°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +27…+30°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Джанкое +29…+30°, западный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Армянске +27…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +28…+29°, западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +20…+24°, в Азовском до +23°

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