В Феодосии мать зарезала сына: ее посадили на 6 лет

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В Феодосии местную жительницу признали виновной в убийстве сына. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла в марте. Между женщиной и ее сыном возник конфликт на бытовой почве. Крымчанка схватила нож и ударила мужчину в область грудной клетки мужчины. В результате пострадавший скончался. Ему было 44 года.

Суд признал жительницу Феодосии виновной. Ее приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать срок женщина будет в исправительной колонии строгого режима.

– Приговор не вступил в законную силу, – отметили в прокуратуре.