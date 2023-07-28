Крымчанин может сесть на два года за 24 куста конопли

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Джанкойском районе 33-летнего местного жителя подозревают в незаконном культивировании наркосодержащих растений. Об этом сообщил в пресс-службе крымского МВД.

Полицейские обследовали складское помещение. Там нашли 24 куста конопли. Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Мужчина рассказал, что собирался употребить наркотики самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.

– Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, – говорится в сообщении.