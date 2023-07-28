Сергей Аксенов поздравил православных с Днем Крещения Руси

Фото: телеграм-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех православных с Днем Крещения Руси.
– 28 июля – День Крещения Руси. Это поворотный момент истории, день рождения новой эпохи, которая продолжается и сегодня, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Он выразил уверенность, что выбор, сделанный князем Владимиром в X веке, определил цивилизационный путь России, ее духовный облик и миссию.
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