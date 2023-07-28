Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 13:14

Сергей Аксенов поздравил православных с Днем Крещения Руси

Он назвал этот день днем рождения новой эпохи
Дмитрий Коренев
Фото: телеграм-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

Фото: телеграм-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех православных с Днем Крещения Руси.

– 28 июля – День Крещения Руси. Это поворотный момент истории, день рождения новой эпохи, которая продолжается и сегодня, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он выразил уверенность, что выбор, сделанный князем Владимиром в X веке, определил цивилизационный путь России, ее духовный облик и миссию.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50