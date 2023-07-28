Крымчанина, задолжавшего 300 тысяч рублей по алиментам, заставили работать

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Советский районный суд признал 27-летнего местного жителя виновным в неуплате средств на содержание детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Фигурант не исполнял обязанности по содержанию ребенка. В общей сложности крымчанин задолжал 330 тысяч рублей. Однако он ничего не делал для того, чтобы погасить долг. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Осужденному назначили девять месяцев исправительных работ. 5% его заработка будет удерживаться в доход государства.