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НовостиПроисшествия28 июля 2023 14:53

Крымчанина, задолжавшего 300 тысяч рублей по алиментам, заставили работать

В Крыму должнику по алиментам назначили 9 месяцев исправительных работ
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд признал 27-летнего местного жителя виновным в неуплате средств на содержание детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Фигурант не исполнял обязанности по содержанию ребенка. В общей сложности крымчанин задолжал 330 тысяч рублей. Однако он ничего не делал для того, чтобы погасить долг. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Осужденному назначили девять месяцев исправительных работ. 5% его заработка будет удерживаться в доход государства.