Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июля 2023 15:19

В Керченском проливе ограничили судоходство

Керченский пролив закрыли для всех маломерных судов и плавсредств
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По решению Министерства обороны России Керченский пролив закрыли для всех маломерных судов и плавсредств. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

– Запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой, – говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что под ограничение попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги. Запрет не действует для судов ВМФ, пограничных органов и Росгвардии. В оперативном штабе подчеркнули, что движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено в светлое время суток. Однако перед этим необходимо пройти досмотр.

– Также действует запрет постановки на якорь, добычи морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и иные подводные работы, отбор образцов донного грунта, плавание с вытравленной якорь цепью, пролет, зависание, приводнение, летательных аппаратов и другая деятельность, – отмечается в сообщении.