Вышла на дорогу в наушниках: в Севастополе 15-летняя девочка попала под колеса автобуса

Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

В пятницу, 28 июля, в Севастополе автобус сбил 15-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 11.22 на проспекте Октябрьской Революции. На остановке вблизи дома №56А 36-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ сбил девочку. Школьница была в наушниках. Не посмотрев по сторонам, она вышла на дорогу, чтобы сесть в другой автобус.

– В результате ДТП подросток с травмами различной степени тяжести госпитализирована в городскую больницу, – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что в аварии никто из пассажиров ПАЗа не пострадал. По факту аварии проводится проверка.