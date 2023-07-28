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НовостиПроисшествия28 июля 2023 16:57

Патроны, гранаты и снаряды: в Ленинском районе уничтожали боеприпасы

На востоке Крыма уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В пятницу, 28 июля, в Ленинском районе Крыма уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Так, в районе села Челядиново на дне моря нашли артиллерийский снаряд. Он лежал в 450 метрах от берега. В 2,5 километра от Ячменное нашли два артиллерийских снаряда, шесть гранат, два запала, а также 90 патронов. Все эти предметы увезли на полигон и там уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли 12 человек, две машины и два плавсредства.