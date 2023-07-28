Раньше памятник был выкрашен в цвета государственных флагов Украины и России. Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи перекрасили памятник Дружбе народов Украины и России. На нем закрасили цвета государственных флагов двух стран, полностью выкрасив конструкцию в серый цвет.

Памятный знак в виде морского узла, связанного из двух металлических труб, в районе городской набережной установили в 2010 году. Его изготовили мастера завода «Залив». Он символизирует отношения двух государств.

Памятная табличка со словами бывшего мэра Керчи. Фото: Юлия МАРКИНА

Рядом с памятником расположена табличка со словами бывшего городского головы Керчи Олега Осадчего: «Крепить дружбу между Украиной и Россией - это наследие предков и наш наказ потомкам!».