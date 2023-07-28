Севастополь подписал первое в истории соглашение с угандийским городом

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Севастополь подписал первое в новейшей истории соглашение с угандийским городом Энтеббе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Подписание прошло на двухдневном саммите Россия – Африка. В соглашении речь идет о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах. Развожаев отметил, что участвовал в саммите дистанционно.

– В формате видео-конференц-связи вместе с мэром муниципалитета города Энтеббе Фабрисом Бреда Рулинда обсудили сотрудничество в сфере бизнеса, культурных проектов и сотрудничество между университетами, – рассказал губернатор.

Развожаев отметил, что власти будут рады видеть африканских партнеров в Севастополе. По его словам, местный бизнес заинтересовался сотрудничеством с Угандой.

– Среди них – участники рыбопромышленного кластера Севастополя, – добавил градоначальник.

В саммите приняли участие 49 африканских стран из 54. Президент России Владимир Путин отметил, что Россия и вся Африка выступают за «более справедливую архитектуру мироустройства». По словам главы государства, суверенитет нужно постоянно отстаивать. Нельзя его получить один раз и навсегда. Путин отметил, что за первые 6 месяцев 2023 года Россия экспортировала 10 млн тонн зерна, а в прошлом году за тот же период было 6 млн. Президент добавил, что общая сумма списанной нашей страной задолженности составляет 23 млрд долларов. На свое развитие африканские страны получат от России более 90 млн долларов.