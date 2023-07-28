В Джанкойском районе в ночь на 28 июля выпала критическая норма осадков

В Джанкойском районе выпало 53 миллиметра осадков в ночь на 28 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество осадков, выпавших в Джанкойском районе в ночь на 28 июля, достигло уровня опасных метеорологических условий. Об этом КП-Крым сообщили в Крымском гидрометцентре.

- Выпало 53 миллиметра осадков. При этом обычно опасные метеоусловия уже при 50 миллиметрах,- сообщили в гидрометцентре.

Напомним, накануне Крым оказался в плену стихии. Сильный ветер срывал обшивку домов, обрывал провода, валил деревья. Потоки дождевой воды заливали подъезды и подвалы, разливались реками по улицам. В отдельных районах полуострова выпал град размером с куриное яйцо.

Как сообщил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин, работы по ликвидации последствий непогоды в городе велись всю ночь. В первую очередь устранялись порывы на высоковольтных линиях электропередач.

По данным гидрметцентра, уже на выходных в Крым вернется жара. Однако, в конце следующей неделе на полуострове снова ожидаются дожди.