Аксенов: в Крыму растет количество школьников

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму увеличивается количество школьников, а потому республика нуждается в новых образовательных учреждениях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Он рассказал, что встретился с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Глава Крыма и парламентарий обсудили ход курортного сезона и самые актуальные вопросы сферы туризма. Аксенов отметил, что первые итоги сезона собираются подвести в конце августа. По его словам, власти рассмотрят самые эффективные варианты очередных мер поддержки туристической отрасли.

Аксенов отметил, что в Крыму растет количество школьников. Это происходит, в том числе, за счет переселенцев из новых российских регионов. Поэтому, как подчеркнул Аксенов, Крым нуждается в дополнительных средствах на строительство новых образовательных учреждений.

– Также речь шла о строительстве специальных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект такой школы находится в разработке, – рассказал глава республики.