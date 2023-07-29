В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 160 авто

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 10.00 29 июля в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон в общей сложности находились 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Тамани находится 40 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом в очереди со стороны Керчи стояли 120 машин. Наиболее сложная ситуация перед мостом наблюдалась в семь утра. В очереди со стороны Тамани находились 320 автомобилей, а со стороны Керчи – 240. Время ожидания с каждой стороны составляло около часа. Далее очереди начали уменьшаться.