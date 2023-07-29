В Крыму создали 1800 временных рабочих мест для подростков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году в Крыму создали 1800 рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

Крымские работодатели заключили 411 договоров на 1800 рабочих мест. Романовская отметила, что в этом году собираются трудоустроить как минимум 2 тысячи подростков. На эти цели из бюджета потратят 4,8 млн рублей.

– В настоящее время трудоустроено 1456 человек, – отметила вице-премьер.

За аналогичный период 2022 года этот показатель составляла 1244 человека. Романовская рассказала, что подростки трудятся в сельском хозяйстве, санаторно-курортной сфере, торговле, IT и общепите.

В девяти крымских муниципалитетах реализуют 10 программ, по которым оказывается финансовая поддержка работодателям, берущим на работу подростков. Объем финансирования составляет 5,9 млн рублей.