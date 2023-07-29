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НовостиПроисшествия29 июля 2023 11:55

Крымчанин выращивал и хранил коноплю: его могут посадить на 3 года

Жителю Евпаторию грозит 3 года колонии за хранение наркотиков
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Евпатории 50-летнего местного жителя подозревают в незаконном хранении растений, содержащих наркотические средства. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Полицейские получили информацию о том, что мужчина на территории своего домовладения может выращивать и хранить наркосодержащие растения. Эти данные подтвердились. На участке нашли шесть кустов конопли и 50 грамм высушенного растения.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится подписка о невыезде. За незаконно культивирование наркосодержащих растений крымчанину грозит до 5 тысяч рублей или до 15 суток ареста.