Погода на 31 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

Черное море прогрелось до плюс 24 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
31 июля на Крымском полуострове осадков не ожидается.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30...32°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 27…29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +28 …+29°, северный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +27…+28°, юго-восточный ветер 1-2 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +28…+29°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Саках +28…+29°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +29…+30°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +28…+29°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Малооблачно.
В Судаке +27…+28°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.
В Черноморском +27…+28°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Малооблачно.
В Джанкое +30…+31°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.
В Армянске +28…+30°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Белогорске +27…+29°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +20…+24°, в Азовском до +23°
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