Погода на 31 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

Черное море прогрелось до плюс 24 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 июля на Крымском полуострове осадков не ожидается.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30...32°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 27…29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +28 …+29°, северный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +27…+28°, юго-восточный ветер 1-2 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +28…+29°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Саках +28…+29°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +29…+30°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +28…+29°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Малооблачно.

В Судаке +27…+28°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +27…+28°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +30…+31°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Малооблачно.

В Армянске +28…+30°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Белогорске +27…+29°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +20…+24°, в Азовском до +23°

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