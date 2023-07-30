В очереди на Крымский мост со стороны Тамани стоит 236 автомобилей

Со стороны Керчи машин в очереди на мост нет Фото: Юлия МАРКИНА

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани находятся 236 автомобилей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на транспортном переходе.

- Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра 236 транспортных средств. Ожидание около часа, - говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Керчи очереди из ожидающих проезда на мост автомобилей нет.

Напомним, ночью 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате атаки погибли двое взрослых, их 14-летняя дочь выжила и была госпитализирована. Сейчас на транспортном переходе идут восстановительные работы.