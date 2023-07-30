День ВМФ России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил командование, личный состав и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота. Он отметил, что и сегодня моряки вносят неоценимый вклад в вклад в решение задач специальной военной операции.

- Наш флот – олицетворение несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести. Служба в ВМФ всегда была сложной, но почетной, требовала стойкости, решительности и выдержки. Это призвание отважных и мужественных людей,- написал Аксенов у себя в Телеграм.

Глава Крыма пожелал морякам «крепкого здоровья, благополучия, скорой Победы и новых успехов в служении Отечеству».

День Военно-Морского Флота в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.