В ДТП в Ялте пострадал 42-летний мотоциклист

В Ялте водитель Toyota Camry не уступил дорогу мотоциклисту Фото: Сергей ГАПОН

ДТП возле оселка Гаспра, что в Большой Ялте. Водитель Toyota Camry, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил мотоциклиста. 42-летний мужчина на Honda ехал со стороны Ялты в Севастополь. После столкновения с иномаркой он госпитализирован, сообщили в МВД по РК.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение,- сообщили в МВД.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.