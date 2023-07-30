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НовостиПроисшествия30 июля 2023 7:59

В ДТП в Ялте пострадал 42-летний мотоциклист

Водитель иномарки не уступил ему дорогу
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В Ялте водитель Toyota Camry не уступил дорогу мотоциклисту

В Ялте водитель Toyota Camry не уступил дорогу мотоциклисту

Фото: Сергей ГАПОН

ДТП возле оселка Гаспра, что в Большой Ялте. Водитель Toyota Camry, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил мотоциклиста. 42-летний мужчина на Honda ехал со стороны Ялты в Севастополь. После столкновения с иномаркой он госпитализирован, сообщили в МВД по РК.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение,- сообщили в МВД.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.