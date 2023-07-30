В Керчи открыли новую зону отдыха с грифонами и копией античной монеты

Античная монета- изюминка новой зоны отдыха в Керчи. Фото: Телеграм-канал Святослава Брусакова

В центре Керчи открыли новую зону отдыха. Она расположена на Адмиралтейском проезде и по стилю создает единый ансамбль с Митридатской лестницей и установленной ранее на площади колоннадой в духе античности.

- Некогда заброшенная территория полностью преобразилась. Строители завершили работы по благоустройству общественной территории, превратив ее в один из уютнейших уголков в городе, - написал у себя в Telegram глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Гостей сквера встречают грифоны. Фото: Святослав Брусаков/Tg

В новом сквере установили не только лавочки и фонари, но и символы Керчи – грифоны. Изюминкой же зоны отдыха стала большая копия монеты Боспорского царства с изображением Посейдона.

Ранее это была заброшенная территория, огороженная забором. Фото: Святослав Брусаков/Tg

Кроме того, здесь появилась сцена для уличных музыкантов и танцоров.