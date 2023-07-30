В Керчи почтили память моряков Черноморского флота, павших в боях Великой Отечественной

В память о погибших моряках на воду был спущен венок. Фото: Святослав Брусаков/Tg

В Керчи почтили память моряков Черноморского флота, павших в боях в годы Великой отечественной войны. Власти города вместе с ветеранами возложили цветы к памятнику десантникам и спустили на воду траурный венок.

- Сегодня мы вспоминаем моряков Черноморского флота, защищавших Родину в сражениях Великой Отечественной войны. Гордимся всеми, кто несет службу в наши дни, стоит на страже безопасности страны и народа, - отметил глава администрации города Святослав Брусаков.

Руководство города возложило цветы к памятнику десантникам. Фото: Святослав Брусаков/Tg

Напомним, в последнее воскресенье июля отмечается День Военно-морского флота России. В честь праздника в Керчи состоялся автопробег.