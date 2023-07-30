В Новом Свете спасли туристку, повредившую ногу на тропе Галицина

Женщину спустили с тропы на носилках. Фото: МЧС по Рк

В Новом Свете спасатели эвакуировали туристку с тропы Галицина. Женщина повредила ногу и не могла самостоятельно передвигаться. На помощь ей отправились специалисты горной поисково-спасательной части спецотряда ГУ МЧС по РК.

- По прибытии к месту происшествия спасатели, совместно с сотрудниками ГКУ РК «Крым-спас» провели мероприятия по поиску пострадавшей и при помощи носилок эвакуировали ее к автомобилю скорой медицинской помощи, - сообщили в МЧС по РК.

В спасательной операции участвовали семь человек и две единицы техники.

В чрезвычайном ведомстве напоминают, что даже небольшая группа туристов, отправляясь в горы, должна проходить регистрацию в МЧС, где расскажут обо всех сложностях выбранного маршрута.