Поврежденный легковушкой мост в Феодосии является объектом культурного наследия

Автомобиль пробил ограждения Межениновского моста и упал на железнодорожные пути. Фото: Николай Волков/Telegram

Межениновский мост в Феодосии, ограждения которого снесла слетевшая с него иномарка, является объектом культурного наследия. Об этом у себя в Telegram написал председатель комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков. Он выразил надежду, что мост будет восстановлен в его историческом виде.

- После этого происшествия надеюсь мост будут реставрировать с вниманием к каждой детали без кощунственных окрасов в белый цвет и подобных действий, - отметил Волков.

Напомним, в Феодосии рано утром 30 июля легковой автомобиль Porsche Cayenne упал с Межениновского моста на железнодорожные пути. Машина пробила ограждение и рухнула вниз. Одному из находившихся в салоне понадобилась помощь медиков, сообщили в МЧС по РК.

Межаниновский или Сырагольский мост был построен в 1892 году. Он является ровесником железной дороги Феодосии и является железнодорожными воротами города, отметил Николай Волков.

В июле 2021 года комитет по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета республики внес его в список объектов культурного наследия.

Ранее возмущения главы комитета вызвали намерения властей города окрасить ограждения моста в белый цвет.