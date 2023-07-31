Керченская работа возобновила работу 31 июля

Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 31 июля, Керченская работа возобновила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Работу переправы приостановили в 20.20. Сообщалось, что паромы снова начнут курсировать в пять утра. Позднее стало известно, что переправа возобновила свою работу.

– По состоянию на 6.00 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что с 21.00 до 5.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения. Сейчас паромами могут воспользоваться грузовики с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), рейсовые автобусы и организованные группы детей. Фуры с неприоритетными грузами едут альтернативным путем через новые российские регионы. Легковушки массой до 3,5 тонн едут через Крымский мост либо альтернативным путем.