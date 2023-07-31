В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани стоят 95 машин

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По состоянию на 9.00 31 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани стояли 95 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра 95 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом со стороны Керчи ситуация иная. Очереди перед пунктом досмотра там нет. В 7.00 и 8.00 затруднений не было с обеих сторон Крымского моста. В 1.00 со стороны Тамани стояли 257 машин. Очереди со стороны Керчи не было.